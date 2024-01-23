В Финляндии заявили, что не боятся внешних угроз

Кандидат в президенты Финляндии от правящей Коалиционной партии, бывший премьер-министр Александр Стубб заявил, что страна находится в безопасности из-за членства в НАТО и связей с Соединенными Штатами, поэтому не боится внешних угроз. Об этом он заявил в интервью Financial Times.

C его точки зрения, положение Финляндии одно из самых безопасных за всю историю.

Стубб подчеркнул, что страна успешно реализует систему сдерживания, которая опирается на собственную армию, связи с НАТО и соглашения о сотрудничестве с Вашингтоном.

Он также напомнил, что Финляндия вступила в Североатлантический альянс быстрее, чем любое другое государство.

«Военные, стратегические и политические интересы Соединенных Штатов заключаются в том, чтобы сотрудничать с Финляндией», — отметил Стубб.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что у РФ и Финляндии были самые добрые отношения, а теперь придется стягивать воинские подразделения в Ленинградском военном округе.

Ранее кандидат в президенты Финляндии заявил, что не будет общаться с властями России.