Кандидат в президенты Финляндии заявил, что не будет общаться с властями России

Кандидат в президенты Финляндии от правящей Коалиционной партии, бывший премьер-министр Александр Стубб заявил, что не намерен в случае победы на выборах главы государства поддерживать политические отношения с руководством России до завершения конфликта на Украине, передает Reuters.

«В политическом плане не будет никаких отношений с президентом России или российским политическим руководством», — сказал Стубб.

При этом он обратил внимание, что в практическом плане пограничные службы, дипломаты двух стран продолжают взаимодействовать.

Политик также отметил, что не хотел бы ухудшения дипломатических связей с Российской Федерацией. Вместе с тем он указал, что РФ сейчас «не является основным направлением внешней политики Хельсинки».

В декабре президент России Владимир Путин заявил, что у РФ и Финляндии были самые добрые отношения, а теперь придется стягивать воинские подразделения в Ленинградском военном округе.

Ранее в Кремле прокомментировали планы Финляндии по военным базам с США.