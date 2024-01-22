Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Боррель заявил, что план Израиля по уничтожению ХАМАС в секторе Газа не работает

Боррель: план Израиля по уничтожению ХАМАС в секторе Газа не работает

close
100%
Global Look Press

Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что план Израиля по ликвидации радикальной группировки ХАМАС на территории сектора Газа не работает. Его слова приводит Reuters.

Боррель подчеркнул, что Евросоюз должен продолжить усилия по поиску решения конфликта на Ближнем Востоке путем создания двух государств, несмотря на позицию Израиля в этом вопросе.

«Какие еще решения они имеют в виду? Заставить всех палестинцев уйти? Ликвидировать их всех?.. ...То, как они уничтожают ХАМАС, не является правильным способом. Они скрепляют ненависть на поколения», — сказал Боррель, комментируя заявления Нетаньяху о необходимости полного уничтожения радикальной группировки.

До этого палестинский премьер-министр Мухаммед Штайе заявил, что Нетаньяху не позволит достигнуть мирного урегулирования палестино-израильского конфликта. По его словам, сменявшие друг друга правительства Израиля раз за разом предпринимают усилия для «двухгосударственного урегулирования» и всячески препятствуют созданию палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Ранее в Британии разочаровались позицией Нетаньяху по палестинскому государству.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами