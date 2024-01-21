В ЛДПР выступили за захоронение Ленина

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий высказал мнение, что Владимира Ленина необходимо захоронить, поскольку он сам хотел быть похоронен рядом с матерью. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

«Как минимум, упокоение усопшего — важный для христиан и цивилизованных людей обряд, проявление уважения и памяти. При этом сам Владимир Ильич хотел быть похоронен рядом с матерью. Считаю, пришло время исполнить волю революционера», — заявил Слуцкий.

До этого опрос ВЦИОМ показал, что почти каждый второй опрошенный россиянин положительно относится к Владимиру Ленину. Исследование провели 30 декабря 2023 года и 17 января 2024 года. Эксперты опросили 1600 россиян старше 18 лет через телефонное интервью.

В ноябре депутат Госдумы от КПРФ Юрий Афонин заявил, что партия поддерживает идею о возрождении идеологии, однако попытки искусственно создать новую без опоры на опыт советских времен обречены на провал.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин во время правительственного часа предложил депутатам взять шефство над памятниками Владимиру Ленину в регионах. Об этом он заявил после сообщения депутата от КПРФ из Саратовской области Ольги Алимовой о разрушении на ее малой родине памятника времен Великой Отечественной войны «под видом реконструкции».

Ранее в Новосибирске выставили на продажу портрет Ленина за 5 млн рублей.