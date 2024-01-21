Лидера Филиппин раскритиковали за полет на президентском вертолете на концерт Coldplay

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший подвергся критике за использование президентского вертолета для посещения концерта британской группы Coldplay. Об этом пишет Reuters.

Президентская группа безопасности в своем заявлении подчеркнула, что на Philippine Arena, крупнейшую в мире крытую арену, прибыло 40 000 зрителей, что привело к «непредвиденным транспортным осложнениям на маршруте».

Подобное развитие событий создало «угрозу безопасности» Фердинанду Маркосу-младшему и его семье, которые собирались посетить мероприятие. Это побудило использовать его президентский вертолет, отмечается в материале.

«Но пользователи социальных сетей раскритиковали такую трату денег налогоплательщиков со стороны Маркоса, сына и тезки сильного президента, чье правление закончилось почти четыре десятилетия назад…» — пишет Reuters.

Так, пользователи сети обвинили Маркоса в злоупотреблении властью и нецелевом использовании государственных ресурсов.

До этого президент России Владимир Путин посетил в Хабаровске анимационную студию «Мечталет».

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