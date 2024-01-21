В Иордании обвинили Нетаньяху в эскалации на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади предупредил, что война в секторе Газа может перерасти в более широкий региональный конфликт, поскольку премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытается избавиться от растущего политического давления внутри страны и за рубежом. Его слова передает телеканал Al Jazeera.

«С самого начала мы осознали, что эта агрессия несет в себе серьезный риск распространения на остальную часть региона», — сказал Сафади.

Он предположил, что Биньямин Нетаньяху может сознательно провоцировать эскалацию на Ближнем Востоке, чтобы отсрочить «политическую расплату, с которой ему придется столкнуться». Разрастание конфликта также может помочь обойти разногласия Израиля и США по поводу будущего сектора Газа, подчеркнул глава МИД Иордании.

Ранее экс-премьер Израиля Эхуд Барак раскритиковал премьер-министра Биньямина Нетаньяху за отсутствие политической цели в конфликте с палестинским движением ХАМАС, при ее отсутствии Израиль «увязнет в трясине Газы».

До этого сообщалось, что члены конгресса США от Демократической партии и администрация Байдена упрекают премьера Израиля Биньямина Нетаньяху за противодействие созданию палестинского государства после войны между Израилем и ХАМАС, он является «растущей проблемой» для США.

Ранее Нетаньяху обвинили во лжи о военной операции против ХАМАС.