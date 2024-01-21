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Нетаньяху обвинили во лжи о военной операции против ХАМАС

В военном кабинете Израиля обвинили Нетаньяху во лжи об операции против ХАМАС

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Ronen Zvulun/Reuters

Член военного кабинета Израиля Гади Айзенкот обвинил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в том, что он не говорит всю правду о борьбе ЦАХАЛ с ХАМАС на территории сектора Газа. Его слова приводит израильский телеканал Channel 12.

«Те, кто говорят, что был нанесен серьезный удар и уничтожены военные объекты на севере сектора, говорят правду. Те, кто говорит об абсолютном поражении и отсутствии воли и способностей [ХАМАС к борьбе], не говорят правды. Вот почему нет необходимости рассказывать небылицы», — заявил Айзенкот.

Он также призвал провести выборы в стране, поскольку в Израиле отсутствует доверие общества к правительству.

«Отсутствие доверия общественности к своему правительству не менее серьезно, чем отсутствие единства во время войны. Нам нужно пойти на избирательные участки и провести выборы в ближайшие несколько месяцев, чтобы восстановить доверие, поскольку в настоящее время доверия нет», — сказал он.

Айзенкот подчеркнул, что Израиль является демократическим государством, и должен решить, нужно ли двигаться вперед с руководством, «которое несет ответственность за такой абсолютный провал».

До этого сообщалось, что конгрессмены США, занимающие важные позиции в сфере национальной безопасности страны, стали терять свою уверенность в премьер-министре Израиля Биньямине Нетаньяху.

Ранее в Израиле прошла акция протеста против военной операции в Газе.

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