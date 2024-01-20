В Армении заявили, что Ереван и Баку требуют гарантии отсутствия территориальных претензий

Армения и Азербайджан требуют взаимной гарантии того, что у них нет скрытых территориальных претензий друг к другу. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян на встрече с активом правящей партии «Гражданский договор», соответствующий пост опубликован на странице политика в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Премьер подчеркнул, что это рабочий процесс, который следует рассматривать как таковой.

15 января вице-премьер Армении Мгер Григорян сообщил, что Баку и Ереван проведут встречу по делимитации границ в конце января. По его словам, согласно предварительным договоренностям, на заседании сначала будет рассмотрен проект положения о совместной деятельности комиссий. В нем должны быть четко определены виды документов и правовых актов, которые могут использоваться в совместной работе, а также топографические карты периода СССР.

19 сентября 2023 года власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.

28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах с 1 января 2024 года.

Ранее в МИД РФ назвали неприемлемыми заявления Пашиняна о России.