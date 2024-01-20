Трамп заявил, что Хейли не сможет вести переговоры с лидерами РФ, КНДР и Китая

Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал кандидата в президенты страны от Республиканской партии Никки Хейли за недостаточную жесткость и проницательность, по его мнению, она не будет выбрана вице-президентом США, поскольку «не сможет иметь дело» с президентом РФ Владимиром Путиным, лидером КНДР Ким Чен Ыном и председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом Трамп заявил на митинге в Конкорде, штат Нью-Гэмпшир, его слова приводит агентство Bloomberg.

«Когда я это говорю, это, вероятно, означает, что она не будет выбрана вице-президентом. Она недостаточно жесткая. Она недостаточно умна. И ее недостаточно уважали. Она не может выполнять эту работу. Она не сможет иметь дело с президентом Си. Она не сможет иметь дело с Путиным и Ким Чен Ыном», — заявил он.

При этом, по словам Трампа, деятельность Хейли на посту посла в ООН была «в порядке».

До этого Хейли в эфире CNN раскритиковала подход главы Белого дома Джо Байдена к урегулированию ситуации с нападением хуситов на суда в Красном море.

Ранее сообщалось, что в США прогнозируют неудачу кандидатов, выступающих за траты на войны.