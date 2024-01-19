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В США предрекли неудачу кандидатам, выступающим за траты на войны

Сенатор Блэк сулит неудачу кандидатам в президенты, одобряющим траты на войны

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Petty Officer 2nd Class Christine Montgomery/U.S. Navy via AP

Ричард Блэк, бывший сенатор от штата Виргиния, предупредил, что кандидаты на пост президента США, выступающие за увеличение расходов на военные нужды, рискуют потерять голоса избирателей на предстоящих выборах. Об этом сообщает РИА Новости.

Сенатор отметил, что американцы устали от войн и не хотят больше тратить деньги на военные цели. Блэк также считает, что Украина не может победить в военном конфликте с Россией, и что американский президент Джо Байден рассматривает конфискацию российских активов для поддержки Киева.

При этом представитель США заявил, что многие американцы ожидают победы Дональда Трампа на следующих выборах и конца конфликта на Украине. Он также отметил, что конгресс потерял интерес к Украине и сосредоточил свое внимание на Газе.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года, а на выдвижение кандидатом от Республиканской партии претендуют Трамп, Рон Десантис и Никки Хейли.

Ранее сообщалось, что Санду рискует проиграть президентские выборы в Молдавии в 2024 году.

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Выборы в США — 2024
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