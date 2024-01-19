В Грузии пообещали, что никакого спасения у Саакашвили не будет

Председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил, что для экс-президента страны Михаила Саакашвили никакого спасения не будет, он должен ответить за все преступления. Его слова приводит агентство «Sputnik.Грузия».

«Никакого спасения не будет, Саакашвили должен отбыть наказание за преступления, совершенные им против грузинского народа», — заявил Папуашвили.

По его словам, Владимир Зеленский, президент Молдавии Майя Санду и депутаты Европарламента лгали, когда обвиняли Грузию в пытках Саакашвили. Папуашвили, заявил, что в Грузии ждут извинений за такие утверждения.

До этого в Грузии рассказали об улучшении здоровья Саакашвили.

Саакашвили вернулся на родину еще в октябре 2021 года, несмотря на наличие ряда уголовных дел в его отношении. В результате экс-президент Грузии был арестован и заключен в тюрьму. Сам Саакашвили назвал свое задержание политизированным и объявил голодовку. Впоследствии здоровье экс-президента серьезно ухудшилось, в мае 2022 года он был переведен из тюрьмы в столичную клинику для обследования. Несмотря на свое состояние, он не раз указывал на готовность участвовать в политике Грузии, в «Едином национальном движении» не исключали, что выдвинут политика в премьеры, если победят на следующих выборах.

Ранее Саакашвили предрек прямое вмешательство НАТО в конфликт на Украине.