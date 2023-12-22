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Саакашвили предрек прямое вмешательство НАТО в конфликт на Украине

Бывший президент Грузии Саакашвили: НАТО готовится отправить войска на Украину

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Irakli Gedenidze

Страны-члены Организации Североатлантического договора (НАТО) могут отправить свои войска на Украину. Об этом в интервью Дмитрию Гордону (признан в РФ иностранным агентом) заявил находящийся под арестом экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

«По моей информации, США и целый ряд стран Европы готовятся к прямому вступлению в войну на Украине. Они проводят учения на юге США именно в этом русле. При этом это не только воздушные операции, а рассматривается и готовится отправка наземных войск», — заявил Саакашвили.

Саакашвили добавил, что если НАТО вмешается в конфликт, то боевые действия закончатся в кротчайшие сроки.

21 декабря бывший подполковник армии США Александер Виндман высказал мнение, что после поражения Украины НАТО придется воевать с еще более мощной Россией ради сохранения своего международного авторитета.

В этот же день стало известно, что Украина начала производство оружия совместно с НАТО.

20 декабря бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен заявил, что капитуляция Украины в конфликте с Россией станет первым крупным поражением НАТО с момента появления альянса.

Ранее в правящей партии Индонезии признали вину НАТО в конфликте на Украине.

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Операция на Украине
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