Лавров обвинил западные страны в двойных стандартах по отношению к террористам

Западные страны активно используют ячейки ИГ (организация запрещена в России) в Сирии с целью атак на местных военнослужащих. Об этом на своей пресс-конференции заявил глава министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Министр подчеркнул, что у России отсутствуют двойные стандарты по отношению к террористам, а у Запада они есть.

«Сейчас Запад активно использует ячейки ИГИЛ в Сирии для того, чтобы осуществлять диверсионные акты и атаки на вооруженные силы САР», — пояснил он.

Также в ходе этой пресс-конференции Сергей Лавров заявил, что Москва считает гнусным нападение на участников фестиваля в Израиле, как и заявления министров и командующих Израиля о палестинцах.

Кроме того, глава российского МИД заявил, что полузакрытые контакты с участием США, Израиля и отдельных арабских государств по урегулированию палестино-израильского вооруженного конфликта не будут иметь успеха, добиться мира можно только прямым диалогом.

22 декабря президент России Владимир Путин во время телефонной беседы с главой Палестины Махмудом Аббасом поддержал палестинский народ в достижении его цели по созданию собственного независимого государства.

Ранее Путин объяснил цель демилитаризации Украины.