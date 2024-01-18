Турция увидела опасную тенденцию из-за конфликта в Газе

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что конфликт между Израилем и ХАМАС на территории сектора Газа имеет тенденцию распространения на весь регион Ближнего Востока. Об этом сообщает Anadolu.

«К сожалению, кризис в Газе имеет тенденцию распространения на соседние страны, регион, в том числе страны Персидского залива», — констатировал Фидан.

Глава МИД Турции подчеркнул, что «угроза безопасности исходит не Израилю, а Палестине и другим странам».

Он призвал как можно скорее остановить боевые действия, отметив, что мировое сообщество и исламский мир должны приложить все усилия для обеспечения мира на Ближнем Востоке.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара подверглась нападкам со стороны других государств. По его словам, причиной послужила позиция республики по ближневосточному конфликту и открытые призывы к международному сообществу защитить палестинский народ.

С самого начала конфликта между Израилем и ХАМАС в октябре 2023 года руководство Турции встало на сторону палестинской группировки и неоднократно публично обвиняло израильское руководство в совершении военных преступлений в секторе Газа.

Ранее Израиль назвал Турцию исполнительным руководством ХАМАС.