Израиль назвал Турцию исполнительным руководством ХАМАС

Министр обороны Израиля Йоав Галант раскритиковал власти Турции за задержание израильского футболиста Сагива Ехезкеля в связи с тем, что спортсмен во время одного из матчей сделал публичный жест в поддержку заложников палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа. Соответствующий пост опубликован на странице Галанта в соцсети X.

Министр напомнил, когда в прошлом году в Турции произошло мощнейшее землетрясение, Израиль был первой страной, которая оказала помощь республике и спасла жизни многих турецких граждан.

Арест Ехезкеля министр Галант назвал «выражением лицемерия и неблагодарности» и подчеркнул, что своими действиями «Турция служит в качестве исполнительного органа ХАМАС».

С самого начала конфликта между Израилем и ХАМАС в октябре 2023 года руководство Турции встало на сторону палестинской группировки и неоднократно публично обвиняло Тель-Авив в совершении военных преступлений в секторе Газа.

В декабре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что никогда не признает ХАМАС террористической организацией.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.