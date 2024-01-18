Экс-генсек НАТО рассказал о том, что будет с помощью Украине от США при Трампе

Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен скептически относится к тому, что США продолжат оказывать помощь Украине в случае победы на выборах бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом Расмуссен заявил в интервью PBS Newshour.

«Да, мы не знаем. В качестве отправной точки я настроен скептически», — заявил экс-генсек НАТО в ответ на вопрос, верит ли он, что помощь США Киеву будет продолжаться при президенте Трампе.

Расмуссен добавил, что выдвижение Трампа кандидатом в президенты от Республиканской партии уже изменило поведение международных игроков, внимательно наблюдающих за выборами в США. Они, по его мнению, «пытаются подстраховаться».

До этого бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Украине требуется прямое вмешательство армий стран НАТО в конфликт с Россией, в противном случае шансы на победу у республики малы.

Президент США Джо Байден заявлял, что отсутствие в конгрессе США согласия по вопросу выделения очередного пакета помощи Украине ставит под угрозу национальную безопасность США и может нанести вред НАТО и всему миру.

Ранее Украина обвинила Запад в поставках РФ военных комплектующих.