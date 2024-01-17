Украина обвинила Запад в поставках РФ военных комплектующих

Западные компании поставили России электронные компоненты на $2,9 млрд, несмотря на санкции. Об этом агентству Reuters заявил офис Зеленского.

По данным исследования рабочей группы главы ОП Андрея Ермака и экс-посла США в России Майкла Макфола, в январе-октябре 2023 года импорт РФ комплектующих для военного производства составил 90% от уровня до начала СВО.

В образцах уничтоженного или захваченного российского оружия, по данным Киевской школы экономики, были найдены детали более 250 западных компаний. В частности, гиперзвуковые ракеты «Кинжал» содержат почти 2,8 тыс. иностранных комплектующих.

95% всех найденных в российских вооружениях деталей поставляли производители из стран коалиции, 72% — компании США, подсчитали в КШЭ.

В начале декабря Минторг США ввел экспортные ограничения против 28 юрлиц из РФ. Санкции затронули компании «Северо-Запад», «РосАэро», «Дельфин Алабуга» и «Альбатрос». Санкции также затронули предприятия из других стран, включая Армению, Белоруссию, Бельгию, Германию, Казахстан, Кипр, Китай и Нидерланды. Решение призвано пресечь предполагаемые поставки электроники в Россию. Кроме того, семь физических лиц, так же оказались в санкционных списках.

Ранее Казахстан ограничил экспорт в Россию электроники, чипов и дронов.