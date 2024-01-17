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В ООН напомнили о необходимости соблюдения территориальной целостности стран

Гутерриш напомнил о важности соблюдения территориальной целостности государств

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Andrew Kelly/Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о важности соблюдения территориальной целостности государств. Его слова с Всемирного экономического форума в Давосе приводит РИА Новости.

Если международное сообщество будет соглашаться с тем, что территориальная целостность стран может нарушаться, в мире создастся хаос, считает генсек ООН.

Он также напомнил, что в мире достаточно стран, у которых есть территориальные претензии к другим государствам.

«Есть так много ситуаций, когда меньшинства могут в определенный момент заявить, что они принадлежат к другой стране. Крайне важно, чтобы принцип территориальной целостности государств соблюдался», — считает Гутерриш.

Генсек ООН напомнил о важности «подтвердить принцип территориальной целостности Украины и любой другой страны», однако отметил, что сделать это «будет непросто».

До этого он выразил уверенность, что странам мира удастся выстроить новый многополярный глобальный порядок.

«Я уверен, что мы сможем построить новый, многополярный глобальный порядок с новыми возможностями для лидерства, баланса и справедливости в международных отношениях», — подчеркнул генсек.

Ранее в ООН рассказали, что международные стороны вовлечены в 50% конфликтов.

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