Деятельность Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе и выступление там Владимира Зеленского омрачили международное сообщество, свежих идей у Запада и тем более у Украины не предвидится. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в своем Telegram-канале.

«Давос и выступление там Зеленского добавили мрака в международные дела, предупредив мировое сообщество, что каких-либо свежих и обнадеживающих идей у Запада, не говоря уж о Киеве, нет и не предвидится», — заявил Карасин.

Он подчеркнул, что «тема Украины» отходит на второй план, и становится ясно, что без участия России любой разговор по решению украинского кризиса бессмыслен.

До этого сообщалось, что конфликт на Украине до сих пор не закончился, потому что США не хотят признавать свое поражение в год выборов президента страны.

Ранее в Венгрии рассказали, что необходимо для завершения конфликта на Украине.