Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Совфеде прокомментировали работу форума в Давосе

Сенатор Карасин: ВЭФ и присутствие там Зеленского омрачили мировое сообщество

close
100%
Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Деятельность Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе и выступление там Владимира Зеленского омрачили международное сообщество, свежих идей у Запада и тем более у Украины не предвидится. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в своем Telegram-канале.

«Давос и выступление там Зеленского добавили мрака в международные дела, предупредив мировое сообщество, что каких-либо свежих и обнадеживающих идей у Запада, не говоря уж о Киеве, нет и не предвидится», — заявил Карасин.

Он подчеркнул, что «тема Украины» отходит на второй план, и становится ясно, что без участия России любой разговор по решению украинского кризиса бессмыслен.

До этого сообщалось, что конфликт на Украине до сих пор не закончился, потому что США не хотят признавать свое поражение в год выборов президента страны.

Ранее в Венгрии рассказали, что необходимо для завершения конфликта на Украине.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами