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В Венгрии рассказали, что необходимо для завершения конфликта на Украине

Сийярто: для завершения конфликта нужно прекратить поставлять оружие Украине

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Global Look Press

Европа может положить конец конфликту на Украине посредством переговоров с Россией, а не отправкой Киеву большего количества оружия. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью австрийскому изданию Exxpress.

Самым главным для урегулирования конфликта, по его мнению, является сохранение открытыми каналов связи между сторонами.

Сийярто рассказал, что когда он встречается со своими коллегой в РФ, его оскорбляют за это в ЕС, но он уверен, что нет надежды на мир, если каналы связи будут закрытыми.

Кроме того, нужно прекратить поставки оружия, сказал он, почеркнув, что чем больше оружия будет доставлено, тем дольше будет длиться конфликт.

По его мнению, России и Украине следует предложить сесть за стол переговоров и прийти к мирному соглашению.

До этого президент Украины Владимир Зеленский на форуме в Давосе вновь заявил, что не желает замораживать конфликт с Россией.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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