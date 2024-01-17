В Кремле прокомментировали сбор 2,5 млн подписей в поддержку кандидатуры Путина на выборах

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что в поддержку кандидата на должность будущего президента страны Владимира Путина собрано более 2,5 млн подписей.

Песков подчеркнул, что для любого кандидата в президенты народная поддержка — самое главное.

«Если вы меня спросите как того, кто будет голосовать на выборах, при желании за Путина можно собрать намного больше подписей, кратно больше подписей. Это потому что уровень поддержки президента, уровень консолидации общества [вокруг Путина], причем самых разных возрастных категорий, трудно преувеличить», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Согласно информации на сайте putin2024.ru, более 2,5 миллионов подписей по всей России собрано в поддержку кандидатуры Путина на пост главы государства.

Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

Владимир Путин примет участие в предстоящих выборах как самовыдвиженец. Согласно закону о выборах главы РФ, для этого он должен был создать группу избирателей в количестве не менее 500 человек, что и было сделано. 23 декабря члены партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» во время XIII съезда в Москве поддержали выдвижение Путина кандидатом в президенты.

Ранее посол Анатолий Антонов заявил, что Москва требует от США усилить охрану ее дипмиссий из-за выборов в России.