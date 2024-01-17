МИД Палестины призвал признать «террористами» израильских поселенцев

Министерство иностранных дел Палестины призвало международные организации добавить живущих на Западном берегу реки Иордан израильтян в списки международных террористов. Соответствующее заявление опубликовано на странице ведомства в соцсети Х.

В МИД указали, что цель этого состоит в том, чтобы связать международную позицию и позицию США, отвергающую терроризм поселенческих ополчений, с санкциями, заставляющими Израиль расформировать и разоружить этих поселенцев.

Правительство Израиля ранее подвергалось критике за расширение незаконных поселений на Западном берегу реки Иордан — территориях, формально считающихся палестинскими. Европейский союз объявлял о планах ввести санкции в отношении наиболее активных израильских поселенцев, ответственных за нападения на палестинцев.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

15 января министр обороны Израиля Йоав Галант в обращении к нации заявил, что армия обороны страны (ЦАХАЛ) завершила этап активных боевых действий на севере сектора Газа и в ближайшее время намерена прекратить интенсивные сражения на юге палестинского анклава.

Министр также выразил мнение, что сектором Газа должно управлять палестинское правительство, которое будет основываться на силах, не угрожающих Израилю.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.