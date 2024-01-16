Путин вручил премию в номинации «Судьба человека — гордость Отечества»

Президент России Владимир Путин вручил премию «Служение» в номинации «Судьба человека — гордость Отечества». Об этом сообщает РИА Новости.

Награды удостоилась глава сельского поселения администрации Мещегаровского сельсовета в Башкортостане Ильнара Сафина.

До этого Путин заявил, что благополучие родной страны, будущее детей являются смыслом служения Родине. Путин поздравил всех победителей и лауреатов премии. Он добавил, что общее понимание ценностей суверенитета свободного развития России возникает из любви к родным местам.

9 января сообщалось, что президент России Владимир Путин позвонил восьмилетней Кристине из Южно-Сахалинска, желание которой побывать на Байкале глава государства исполнил в рамках акции «Елка желаний».

27 декабря сообщалось, что президент России Владимир Путин исполнил желание пятиклассника Никиты, который хотел побывать в Эрмитаже. Пресс-служба Кремля опубликовала видео, на кадрах которого российский лидер созванивается с мальчиком и выясняет, понравилось ли тому путешествие по залам Зимнего дворца.

Ранее жительница Ханты-Мансийска стала победителем премии «Служение».