Кандидат в президенты США недовольна отсутствием Трампа на дебатах

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли заявила, что снова выйдет на сцену для дебатов только в том случае, если там будет экс-президент США Дональд Трамп или нынешний глава государства Джо Байден. Ее слова приводит газета Politico.

«В рамках этой кампании у нас было пять замечательных дебатов. К сожалению, Дональд Трамп уклонился от всех из них… Ему больше негде спрятаться. Следующие дебаты, которые я проведу, будут либо с Дональдом Трампом, либо с Джо Байденом. Я с нетерпением жду этого», — заявила Хейли.

Как пишет издание, предстоящие дебаты планируется провести перед первичными выборами в Нью-Гемпшире 23 января.

Дональд Трамп разгромил своих конкурентов на кокусах Республиканской партии в штате Айова.

Согласно итогам голосования, Трамп набрал 51% голосов республиканцев, а его ближайшие соперники, губернатор Флориды Рон Десантис и бывшая глава Южной Каролины Никки Хейли — 21,2% и 19,1% соответственно. Четвертый кандидат в президенты Вивек Рамасвами получил чуть больше 7% голосов и объявил, что выходит из предвыборной гонки и будет поддерживать Трампа.

До этого член Республиканской партии Тюдор Диксон заявила, что демократы сильно обеспокоены победой экс-президента США Дональда Трампа на кокусах в Айове, они «трясутся от страха».

Ранее в США рассказали, что упростило победу Трампа на кокусах в Айове.