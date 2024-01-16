В США рассказали, что упростило победу Трампа на кокусах в Айове

Общая слабость оппозиции экс-президенту США Дональду Трампу внутри Республиканской партии упростила его победу на кокусах в Айове. Об этом пишет американская газета New York Times.

«Победа Дональда Трампа на кокусах в Айове была достаточно громкой, чтобы гонка за выдвижение от республиканцев выглядела фактически завершенной с самого начала… в очередной раз его (Трампа. – Прим. ред.) оппозиция внутри Республиканской партии до смешного упростила его кандидатуру», — говорится в сообщении издания.

По оценке New York Times, Десантис потерял свой шанс стать фактическим лидером, когда Трампу начали предъявлять обвинения в прошлом году, а команда Хейли «пошла ва-банк» несмотря на то, что у нее «явно меньше шансов» победить в дебатах «один на один» с Трампом.

Дональд Трамп разгромил своих конкурентов на кокусах Республиканской партии в штате Айова.

Согласно итогам голосования, Трамп набрал 51% голосов республиканцев, а его ближайшие соперники, губернатор Флориды Рон Десантис и бывшая глава Южной Каролины Никки Хейли, — 21,2% и 19,1% соответственно. Четвертый кандидат в президенты Вивек Рамасвами получил чуть больше 7% голосов и объявил, что выходит из предвыборной гонки и будет поддерживать Трампа.

До этого премьер Венгрии Виктор Орбан поприветствовал победу Трампа на кокусах в Айове.

Ранее союзники США заявили, что боятся возвращения Трампа в Белый дом.