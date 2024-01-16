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Путин назвал варварством удары ВСУ по мирным жителям в РФ

Путин назвал варварством удары Украины из РСЗО по мирным жителям в РФ

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал варварством удары ВСУ по мирным жителям в РФ, в том числе из РСЗО. Об этом он заявил на встрече с главами муниципалитетов, сообщает сайт Кремля.

На этой же встрече Путина заявил, что ВСУ ударами по мирным российским гражданам пытаются отвлечь внимание от своего полного провала на фронте. Украинской государственности может быть нанесен невосполнимый удар, это ответственность нынешних киевских властей, подчеркнул он.

До этого президент России Владимир Путин резко раскритиковал власти Украины за отказ от переговоров с РФ. Он назвал украинскую сторону «придурками».

В этот же день президент РФ заявил, что Россия полностью обеспечивает свою продовольственную безопасность, сельское хозяйство демонстрирует очень хорошие, уверенные темпы развития.

Ранее Путин рассказал о смысле служения Родине.

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