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В Германии назвали двойным триумфом победу Трампа в Айове

Bild: победа Трампа на кокусах в Айове стала его двойным триумфом

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Cheney Orr/Reuters

Крупная победа Дональда Трампа на кокусах в штате Айова стала двойным триумфом кандидата на пост президента США и доказательством, что «Республиканская партия принадлежит ему». Об этом пишет Bild.

«Никогда еще кандидат от Республиканской партии не побеждал в Айове так очевидно. Предыдущий рекорд составлял 41% (Джордж Буш в 2000 году)», — говорится в тексте.

В связи с тем, что соперники Трампа Рон Десантис и Никки Хейли идут практически с одинаковым количеством голосов и сражаются за второе место, у них не будет шанса догнать своего конкурента, отмечается в материале.

«Это была уверенная победа! Дональд Трамп стал на огромный шаг ближе к своей третьей кандидатуре в президенты», — пишет Bild.

До этого стало известно, что по предварительным результатам голосования на первичных выборах в штате Айова от Республиканской партии бывший президент США Дональд Трамп лидирует среди всех остальных кандидатов. Политик заявил, что испытывает гордость от этих результатов голосования. Второе место пока занимает губернатор Флориды Рон Десантис. Тройку лидеров замыкает бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

Ранее в США призвали смириться, что Трамп будет баллотироваться от республиканцев.

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Выборы в США — 2024
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