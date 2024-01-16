В США призвали смириться, что Трамп будет баллотироваться от республиканцев

Бывший спикер палаты представителей США Ньют Гингрич заявил, что кандидат на пост президента от Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу на кокусах в Айове, несмотря на усилия СМИ, которые заявляли о его поражении. В эфире Fox News он призвал смириться с тем, что Трамп будет баллотироваться на пост главы государства от республиканцев.

По его словам, несмотря на все судебные процессы и попытки дискредитировать Трампа, жители Айовы поддержали его кандидатуру на пост президента страны.

«Он номинант. Смиритесь с этим – он номинант. Он выиграет номинацию. Средства массовой информации не хотят этого говорить, потому что им нужно как-то раздуть шумиху: «пожалуйста, посмотрите на нас, пока мы разыгрываем эту шараду», — заявил Гингрич.

Он отметил, что для других кандидатов от республиканцев не осталось «жизнеспособного пути». Экс-спикер также назвал Трампа лидером национального политического движения, выступающего против истеблишмента, а не простым кандидатом в президенты.

До этого стало известно, что по предварительным результатам голосования на первичных выборах в штате Айова от Республиканской партии бывший президент США Дональд Трамп лидирует среди всех остальных кандидатов. Политик заявил, что испытывает гордость от этих результатов голосования. Второе место пока занимает губернатор Флориды Рон Десантис. Тройку лидеров замыкает бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

Ранее Байден заявил, что баллотируется на новый срок из-за Трампа.