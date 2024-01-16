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Партия Вагенкнехт требует прекратить поставки оружия Украине

Welt: «Союз Сары Вагенкнехт» в ФРГ требует прекратить поставки оружия Украине

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Reuters

Новая оппозиционная партия ФРГ «Союз Сары Вагенкнехт» требует прекратить поставки вооружения Украине, чтобы подтолкнуть Москву к началу мирного процесса с Киевом. Об этом пишет Die Welt.

Как следует из текста, партия представила проект программы европейских выборов, где призывает к прекращению огня на территории Украины и началу мирного урегулирования.

«Чтобы побудить Россию начать переговоры, в этом случае следует предложить немедленное прекращение всего экспорта вооружений на Украину», — считают в партии.

План «Союза Сары Вагенкнехт» также предполагает увязать выплаты Киеву из Украинского фонда Евросоюза с готовностью к мирным переговорам с Москвой, поскольку партия хочет создать «новый европейский мирный порядок, который в долгосрочной перспективе должен включать и Россию».

Кроме этого, оппозиционная партия Германии выступает против переговоров о вступлении Украины в ЕС и хочет снятия введенных против России санкций, включая возобновление торговли энергоресурсами.

«Конфликт на Украине — это кровавая прокси-война между НАТО и Россией», — говорится в программе партии.

Ранее в Берлине признали, что не интересуются судьбой переданного Киеву оружия.

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