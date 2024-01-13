В Берлине признали, что не интересуются судьбой переданного Киеву оружия

Федеральное правительство Германии в 2023 году ни разу не проверило, что стало с поставленными на Украину вооружениями. Об этом сообщил местный журнал Der Spiegel, сославшись на письмо министерства экономики страны.

В материале указано, что до этого в ведомство обратилась представитель партии BSW («Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость») Севима Дагделена. Она попросила разъяснить, проверяли ли немецкие власти реальное местоположение экспортированной за рубеж техники.

«Правительство за последний год всего лишь в двух случаях проверило на местах, осталась ли экспортная продукция военного назначения в стране-получателе. <...> На Украине, <...> являющейся главным получателем немецких вооружений, не проводилось никаких проверок», — подчеркивалось в ответном письме министерства.

Как уточнили в ведомстве, в прошлом году ФРГ провела соответствующие проверки на Тайване и в Кабо-Верде. При этом немецкие инспекторы не обнаружили никаких нарушений, отмечается в заявлении.

В целом с 2017 года немецкий кабинет министров организовал чуть больше 10 таких проверок. В частности, Германия направляла своих специалистов в Индию и Южную Корею.

Ранее в Белом доме заявили о прекращении поставок американских вооружений в зону украинского конфликта.