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В Польше оценили сроки переговоров о вступлении Украины в ЕС

В МИД Польши заявили, что обсуждение членства Киева в ЕС займет много времени

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РИА Новости

Замглавы МИД Польши Анджей Шейна заявил, что обсуждение по поводу членства Украины в Европейском союзе (ЕС) займет много времени. Об этом он рассказал в интервью Rzeczpospolita.

По его словам, основными препятствиями для евроинтеграции Украины являются экономические проблемы и продолжающийся конфликт на территории страны.

«Это присоединение не произойдет с чрезмерным ущербом для экономических интересов Польши. Мы должны решать этот вопрос твердо, но конструктивно и по-дружески. Переговоры по этому вопросу займут много времени», — заявил Шейна.

Замглавы МИД назвал поддержку Киева в противостоянии с Россией главными приоритетами Евросоюза и Польши. Оказывать Украине помощь следует «столько, сколько необходимо», подчеркнул он.

«Это наш жизненный интерес. Новым и важным аспектом этой помощи станет сотрудничество военно-промышленных отраслей наших стран. Как можно больше оружия и боеприпасов для Украины должно поступать с польских заводов», — подчеркнул Шейна.

До этого вице-президент Еврокомиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Йоурова заявила, что вступление Украины в Европейский союз (ЕС) займет годы.

Ранее в ЕС рассказали о единственном варианте переговоров Украины и России.

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