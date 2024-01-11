В ЕС рассказали о единственном варианте переговоров Украины и России

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что Евросоюз продолжает рассматривать украинскую «формулу мира» в качестве безальтернативного варианта урегулирования конфликта. Об этом он сообщил в беседе с газетой «Известия».

«Продолжаются мирные усилия — особенно по предложенной Украиной «формуле мира», — сказал он, отметив, что ЕС поддерживает ее, так как она основана на уважении независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, которые защищаются Уставом ООН.

По его мнению, предложенная украинским президентом Владимиром Зеленским «формула» — «единственная всеобъемлющая основа для достижения справедливого и устойчивого мира».

Как напоминает издание, российская сторона считает, что предложения Киева по переговорам не учитывают ситуацию на земле и фактически предполагают капитуляцию РФ.

10 января постпред Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль заявила, что дискуссия по украинской «формуле мира» пройдет в Давосе 14 января.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.