Армения и Азербайджан проведут встречу по делимитации границ в конце января

Следующая встреча Армении и Азербайджана, на которой стороны обсудят делимитацию границ, пройдет в конце января, дата и место еще уточняются. Об этом сообщил вице-премьер Армении Мгер Григорян, передает ТАСС.

Григорян рассказал, что, по предварительным договоренностям, на заседании сначала будет рассмотрен проект положения о совместной деятельности комиссий. В нем должны быть четко определены виды документов и правовых актов, которые могут использоваться в совместной работе, а также топографические карты периода СССР.

Вице-премьер добавил, что должны быть идентифицированы органами «и другие подобные вопросы».

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что некоторые внешние и внутренние силы не хотят, чтобы Ереван и Баку достигли прочного мира.

4 января помощник президента Азербайджана, заведующий отделом администрации президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев заявил, что между Баку и Ереваном достигнут значительный прогресс по тексту мирного договора. По словам Гаджиева, осталось еще несколько нерешенных вопросов.

Ранее сообщалось, что Азербайджан передал Армении обновленную версию мирного договора.