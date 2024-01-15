Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Армения и Азербайджан проведут встречу по делимитации границ в конце января

Следующая встреча Армении и Азербайджана по делимитации пройдет в конце января

close
100%
Аппарат Президента Республики Армения

Следующая встреча Армении и Азербайджана, на которой стороны обсудят делимитацию границ, пройдет в конце января, дата и место еще уточняются. Об этом сообщил вице-премьер Армении Мгер Григорян, передает ТАСС.

Григорян рассказал, что, по предварительным договоренностям, на заседании сначала будет рассмотрен проект положения о совместной деятельности комиссий. В нем должны быть четко определены виды документов и правовых актов, которые могут использоваться в совместной работе, а также топографические карты периода СССР.

Вице-премьер добавил, что должны быть идентифицированы органами «и другие подобные вопросы».

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что некоторые внешние и внутренние силы не хотят, чтобы Ереван и Баку достигли прочного мира.

4 января помощник президента Азербайджана, заведующий отделом администрации президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев заявил, что между Баку и Ереваном достигнут значительный прогресс по тексту мирного договора. По словам Гаджиева, осталось еще несколько нерешенных вопросов.

Ранее сообщалось, что Азербайджан передал Армении обновленную версию мирного договора.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами