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Япония и США договорились попытаться предотвратить большую войну на Ближнем Востоке

Япония и США договорились об усилиях по сдерживанию войны на Ближнем Востоке

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Athit Perawongmetha/Reuters

Соединенные Штаты и Япония договорились о совместных усилиях для предотвращения перерастания палестино-израильского конфликта в большую войну на Ближнем Востоке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение японского министерства иностранных дел.

По данным дипломатов, глава МИД Йоко Камикава выразила госсекретарю Энтони Блинкену уважение текущим действиям США, предпринимаемым для освобождения заложников, улучшения гуманитарной ситуации в секторе Газа и общей «нормализации ситуации». В итоге Блинкен и Камикава договорились приложить совместные дипломатические усилия для того, чтобы конфликт между Израилем и Палестиной не распространился на остальной регион.

До этого о том, что Израиль втягивает Ближний Восток в «печь региональной войны», заявил глава МИД Иордании Айман Сафади. Он призвал мировое сообщество взять на себя ответственность и остановить «израильскую агрессию и высокомерие».

Ранее Израиль назвал ООН соучастницей преступлений палестинского движения ХАМАС.

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