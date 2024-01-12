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Австрия разрешила проведение выборов президента РФ

Австрия разрешила проведение выборов президента РФ 17 марта

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Depositphotos

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский заявил, что РФ получила от Австрии официальное разрешение на проведение в стране президентских выборов 17 марта. Об этом сообщает РИА Новости.

«Получено официальное согласие австрийских властей (вербальная нота МИД Австрии от 12 января 2024 года. — «Газета.Ru») на проведение 17 марта 2024 года выборов президента Российской Федерации на территории Австрийской Республики с учетом соблюдения принципа взаимности», —

До этого президент России Владимир Путин заявил, что прокуратура должна внимательно следить за соблюдением законности на предстоящих в РФ выборах главы государства. По его словам, общество и государство высоко ценят работу прокуроров, а также надеются, что они будут и дальше достойно, принципиально выполнять служебные обязанности, четко, добросовестно служить народу. Путин также пожелал руководству, работникам и ветеранам органов прокуратуры благополучия, здоровья и успехов в труде.

Выборы президента Российской Федерации должны состояться 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов. Путин примет участие в предстоящих выборах как самовыдвиженец.

Ранее Путин заявил, что любые попытки вмешательства в выборы будут пресекаться.

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