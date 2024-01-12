Рогов: Зеленский взял пенсионеров Украины в заложники для шантажа Запада

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский взял украинских пенсионеров в заложники для того, чтобы шантажировать ими страны Запада. Об этом сообщает РИА Новости.

«Зеленский открыто признает, что взял украинских пенсионеров в заложники и шантажирует ими Запад. Мол, дайте деньги на войну, иначе не буду кормить стариков. Зеленский ведет себя как классический террорист, пытаясь заработать на заложниках», — сообщил Рогов.

Во время визита в Латвию Зеленский заявил, что украинские пенсионеры окажутся в крайне сложном положении в случае прекращения финансирования страны со стороны западной коалиции. «У нас более 11 млн пенсионеров — есть ли еще хоть одна такая страна в Европе?» — задался он вопросом.

Тем временем депутат Госдумы от республики Крым Михаил Шеремет заявил, что Зеленский превратил Украину в резервацию США, в которой к украинскому народу относятся хуже, чем к индейцам.

Ранее американский сенатор раскритиковал Пентагон из-за отсутствия контроля поставок Украине.