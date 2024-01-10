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Стало известно о скорой отставке директора АНБ США

Глава Агентства нацбезопасности США Накасоне уйдет в отставку в феврале

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Larry Downing/Reuters

Глава Агентства национальной безопасности США (АНБ) Пол Накасоне уйдет в отставку в начале февраля, он также уйдет с должностей главы Киберкомандования США и Центральной службы безопасности. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

«Генерал армии США Пол Накасоне, директор Агентства национальной безопасности, уйдет в отставку в начале февраля, по словам двух человек, знакомых с решением», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что его отставка с упомянутых постов ожидалась еще в прошлом году, но уход Накасоне отложили из-за задержек с одобрением сената кандидатуры его преемника, генерал-лейтенанта ВВС США Тимоти Хо.

В декабре 2023 года сенат США одобрил кандидатуру Хо. При этом конкретная дата отставки Пола Накасоне пока неизвестна.

Накасоне стал директором АНБ США в 2018 году и уже тогда предупреждал о растущих «угрозах» США со стороны Китая. Он также руководил созданием Центра безопасности искусственного интеллекта при АНБ.

До этого Пол Накасоне и директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй заявили, что Российская Федерация может попытаться вмешаться в выборы президента США в 2024 году, связав это с конфликтом на Украине.

Ранее в Пентагоне назвали главную долгосрочную угрозу в Западном полушарии.

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