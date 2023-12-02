В Пентагоне назвали главную долгосрочную угрозу в Западном полушарии

Глава Кибернетического командования ВС США генерал Пол Накасоне на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана в штате Калифорния заявил, что в долгосрочной перспективе для безопасности в Западном полушарии главную угрозу представляют действия России и КНР, передает ТАСС.

«Действительной долгосрочной угрозой является разрушительное влияние Китая и России. Подумайте о дипломатической информации, о военном и экономическом влиянии, которые обе страны оказывают <…> на [Западное] полушарие», — сказал он.

Военный добавил, что национальная безопасность, благополучие и идентичность США тесно связана с этим регионом.

По словам Накасоне, Соединенным Штатам следует наладить более тесное сотрудничество с партнерами в сфере кибербезопасности. Он отметил, что это подразумевает направление своих «киберкоманд» в страны, которые попросят у Вашингтона помощь.

Также глава командования добавил, что считает важным возобновление действия раздела 702 Акта о негласном наблюдении в целях внешней разведки, так как это позволило бы Агентству национальной безопасности (АНБ) собирать персональные данные иностранцев.

До этого Накасоне заявлял, что за последний год на Украине повысился уровень кибербезопасности.

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