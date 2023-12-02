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В Пентагоне назвали главную долгосрочную угрозу в Западном полушарии

В ВС США назвали шаги РФ и КНР главной долгосрочной угрозой Западному полушарию

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Larry Downing/Reuters

Глава Кибернетического командования ВС США генерал Пол Накасоне на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана в штате Калифорния заявил, что в долгосрочной перспективе для безопасности в Западном полушарии главную угрозу представляют действия России и КНР, передает ТАСС.

«Действительной долгосрочной угрозой является разрушительное влияние Китая и России. Подумайте о дипломатической информации, о военном и экономическом влиянии, которые обе страны оказывают <…> на [Западное] полушарие», — сказал он.

Военный добавил, что национальная безопасность, благополучие и идентичность США тесно связана с этим регионом.

По словам Накасоне, Соединенным Штатам следует наладить более тесное сотрудничество с партнерами в сфере кибербезопасности. Он отметил, что это подразумевает направление своих «киберкоманд» в страны, которые попросят у Вашингтона помощь.

Также глава командования добавил, что считает важным возобновление действия раздела 702 Акта о негласном наблюдении в целях внешней разведки, так как это позволило бы Агентству национальной безопасности (АНБ) собирать персональные данные иностранцев.

До этого Накасоне заявлял, что за последний год на Украине повысился уровень кибербезопасности.

Какие законодательные и финансовые меры Россия предпринимает для противостояния хакерским атакам — читайте в материале «Газеты.Ru».

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