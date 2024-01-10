Стали известны детали напряженной встречи Блинкена с президентом Палестины

Встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с президентом Палестины Махмудом Аббасом, прошедшая в городе Рамалла на Западном берегу реки Иордан, была напряженной. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники.

«Частные источники подтвердили Sky News Arabia, что встреча, на которой Блинкен встретился с Аббасом в Рамалле на оккупированном Западном берегу, «была напряженной и ознаменовалась спорами и потасовками», — говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что Аббас попросил Блинкена оказать давление на Израиль, чтобы тот разблокировал замороженные средства Палестины. В свою очередь, Блинкен повторил требования проведения реформ в Палестинской национальной администрации (ПНА).

Махмуд Аббас также предупредил о серьезности мер, принимаемых Израилем, которые направлены на «вытеснение палестинского народа из сектора Газа или Западного берега, включая Иерусалим», сообщает телеканал.

До этого Блинкен провел встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в ходе своего визита на Ближний Восток. В ходе встречи Блинкен призвал Нетаньяху избегать ущерба гражданскому населению сектора Газа.

Ранее в Израиле призвали закончить войну с ХАМАС.