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Стало известно о планах Германии повлиять на вывод пограничников РФ из Армении

ТАСС: Германия предлагает деньги Армении за вывод российских пограничников

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Александр Полегенько/РИА «Новости»

Германия намерена внести еще больший разлад в отношения между Москвой и Ереваном и предлагает Армении финансовую помощь за вывод пограничников РФ с территории страны и другие шаги против России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

«Немцы заинтересованы в скорейшем выводе российских пограничников с армянской территории и проведении властями страны зачистки своего государственного аппарата от дружественно настроенных по отношению к России лиц, включая люстрацию вооруженных сил, спецслужб и правоохранительных органов», — рассказали агентству.

В обмен на эти шаги ФРГ предлагает не только предоставить Армении деньги, но и поддержать власти страны во главе с премьер-министром Николом Пашиняном в вопросе удержания армян из Нагорного Карабаха от эмиграции в Европу.

До этого в МИД РФ назвали вредными и неуместными любые дискуссии о присутствии российской военной базы в Армении.

Ранее в России заявили, что вопрос с миротворцами в Карабахе решается с Азербайджаном.

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