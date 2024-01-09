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В США назвали последствия госпитализации шефа Пентагона Остина

Fox News: госпитализация шефа Пентагона Остина придаст смелости противникам США

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Kai Pfaffenbach/Reuters

Госпитализация министра обороны США без ведома президента Джо Байдена еще больше подрывает доверие к Белому дому и придает смелости противникам Вашингтона на международной арене. Такую точку зрения в беседе с Fox News высказал Роберт Гринуэй, директор Центра национальной обороны при консервативном Фонде «Наследие» в США.

Эксперт не смог вспомнить подобного «исторического прецедента», в котором Вашингтон существует уже некоторое время. По его словам, госпитализация Ллойда Остина поставила страну в «слабое международное положение».

«Путин, Си Цзиньпин, Хаменеи в Тегеране, «Хезболла», все наши противники прямо сейчас смотрят на это с недоверием, как и мы. И я думаю, они уже оценивают, что у них есть возможность из-за кажущейся слабости нанести удар», — заявил Гринуэй.

По его словам, вероятность «неприятностей на международном уровне» для США растет. Эксперт подчеркнул, что госпитализация Остина произошла в то время, как стране «угрожали на нескольких театрах военных действий».

До этого официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщал, что министр обороны США Ллойд Остин переведен из палаты интенсивной терапии, но остается в больнице. Прогнозы по его выздоровлению благоприятные.

Ранее в США призвали шефа Пентагона рассказать все о своем здоровье.

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