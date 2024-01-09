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В США призвали шефа Пентагона рассказать все о своем здоровье

Bloomberg: шефу Пентагона нужно дать полную информацию о своем здоровье

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Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Шефу Пентагона, который на прошлой неделе не уведомил Белый дом и конгресс о своей госпитализации, необходимо предоставить общественности полную информацию о состоянии своего здоровья. Об этом пишет обозреватель агентства Bloomberg Ниа -Малика Хендерсон в статье, опубликованной на сайте издания.

«Такое продолжающееся отсутствие прозрачности неприемлемо и неустойчиво. Остин… должен предоставить более полное объяснение своего состояния и того, почему он не смог быть прозрачным с высшими должностными лицами. Учитывая секретность, окружающую его состояние, трудно доверять тому, что говорит Пентагон, пока он сам этого не сделает», — отмечает обозреватель.

До этого республиканец из Палаты представителей США Мэтт Розендейл объявил о планах представить резолюцию об импичменте министру обороны Ллойду Остину из-за того, что он на прошлой неделе не уведомил Белый дом и конгресс о своей госпитализации.

Ранее бывшая постпред США при ООН Никки Хейли на встрече с избирателями заявила, что президент США Джо Байден должен уйти в отставку после госпитализации главы минобороны США Ллойда Остина.

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