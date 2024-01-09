Россия прекратила действия договора с Латвией в сфере налогообложения

Министерство иностранных дел России сообщило о прекращении действия договора с Латвией об отсутствии двойного налогообложения. Договор утратил силу 1 января 2024 года, следует из сообщения на сайте российского дипведомства.

«1 января 2024 года прекращено действие Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Латвийской Республики об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал», — говорится в сообщении.

Отмечается, что договор с Латвией был подписан 20 декабря 2010 года.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации РФ одобрил закон о приостановке действия ряда положений международных договоров с 38 государствами в сфере налогообложения. Решение касается стран, которые совершают недружественные действия в отношении России. Среди них — США, Канада, Великобритания, Германия, Франция и другие европейские государства, а также Япония, Австралия и Новая Зеландия.

Приостанавливается действие практически всех договоренностей относительно того, где доходы компаний и граждан этих стран будут облагаться налогом на территории РФ. Кроме того, отменяются возможности применения пониженных ставок, льгот и освобождений, уточняет издание.

Ранее Еврокомиссия утвердила механизм блокировки прибыли с замороженных активов России.