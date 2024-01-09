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Пушилин предостерег от иллюзий о прекращении Западом помощи Украине

Пушилин: не стоит испытывать иллюзий, что Запад прекращает помогать Украине

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Александр Сухов/РИА Новости

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что страны Запада продолжают помогать Украине и будут затягивать конфликт до конца. Свое мнение он высказал в интервью РИА Новости.

«Я бы все же не спешил здесь испытывать какие-то иллюзии, что все уже завершено и вся уже помощь перестала поступать», — сказал он.

Пушилин также высказал мнение, что страны Запада руководствуются своими интересами и им «глубоко безразлично, что будет с украинцами». Он добавил, что Украина лишилась своей субъектности и стала объектом.

Пушилин подчеркнул, что говорит не только про Соединенные Штаты, но и про Великобританию и другие европейские страны, которые из-за их действий являются для России оппонентами. В связи с этим, по его словам, российские войска продолжат реализовывать задачи, которые поставил президент Владимир Путин.

В этом же интервью Пушилин заявил, что для прекращения ударов по Донбассу нужно отодвигать Вооруженные силы Украины (ВСУ) на должное расстояние не только от Донецка, но и от других населенных пунктов.

Ранее несколько мирных жителей пострадали при ударе по жилой многоэтажке в Донецке.

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