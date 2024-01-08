Путин поручил восстановить электроснабжение в Подмосковье и Херсонской области

Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС РФ Александру Куренкову и компании «Россети» принять все необходимые меры для восстановления тепло- и электроснабжения в Подмосковье и Херсонской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

По словам Пескова, соответствующие поручения президент дал, заслушав доклады главы Херсонской области Владимира Сальдо и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

«Глава государства дал поручения главе МЧС Александру Куренкову, с которым также состоялась отдельная беседа, и компании «Россети» продолжать принимать все возможные меры для обеспечения тепло- и энергоснабжения», — пояснил пресс-секретарь президента.

До этого вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин говорил, что коммунальные службы сутки скрывали от представителей власти реальные масштабы происшествия с отключением теплоснабжения в подмосковном городе Подольске.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».