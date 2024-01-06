Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ФРГ заявили, что законы Германии не позволяют выдавать украинцев для службы в ВСУ

Welt am Sonntag: законы ФРГ не позволяют выдавать украинцев для службы в ВСУ

close
100%
Britta Pedersen/Global Look Press

Министр юстиции и защиты прав потребителей Германии Марко Бушман заявил, что законы страны не позволяют выдать граждан Украины властям государства, которые подпадают под мобилизацию. Об этом сообщает газета Welt am Sonntag.

«Я понимаю импульс украинского правительства по возвращению на родину находящихся за рубежом военнообязанных украинских мужчин для прохождения службы в армии», — сообщил Бушман.

По его словам, правовая ситуация в ФРГ не может допустить выдачи украинцев.

Ранее сообщалось, что зампред комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил, что изменение закона о мобилизации затронет и уехавших из страны украинцев. По его словам, по украинцам, покинувшим страну, возникает «больше вопросов, чем ответов».

До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что министр обороны Украины Рустем Умеров и главком ВСУ Валерий Залужный хотят усилить мобилизацию в стране.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами