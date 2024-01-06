В ФРГ заявили, что законы Германии не позволяют выдавать украинцев для службы в ВСУ

Министр юстиции и защиты прав потребителей Германии Марко Бушман заявил, что законы страны не позволяют выдать граждан Украины властям государства, которые подпадают под мобилизацию. Об этом сообщает газета Welt am Sonntag.

«Я понимаю импульс украинского правительства по возвращению на родину находящихся за рубежом военнообязанных украинских мужчин для прохождения службы в армии», — сообщил Бушман.

По его словам, правовая ситуация в ФРГ не может допустить выдачи украинцев.

Ранее сообщалось, что зампред комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил, что изменение закона о мобилизации затронет и уехавших из страны украинцев. По его словам, по украинцам, покинувшим страну, возникает «больше вопросов, чем ответов».

До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что министр обороны Украины Рустем Умеров и главком ВСУ Валерий Залужный хотят усилить мобилизацию в стране.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.