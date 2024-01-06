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В Турции пройдет акция протеста против визита Блинкена

Турецкая партия «Родина» проведет акцию протеста против визита Блинкена

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Elizabeth Frantz/Reuters

В Турции партия «Родина» собирается провести акцию протеста против визита в страну госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом сообщает РИА Новости.

«Крупнейшее в мире террористическое государство, представитель Соединенных Штатов, <...> Блинкен, убирайтесь из Турции!» — говорится в сообщении.

Отмечается, что акция пройдет в Стамбуле на площади Ускюдар в 14:00.

Ранее Блинкен провел телефонный разговор с главой министерства иностранных дел Швеции Тобиасом Биллстремом, в ходе которого подтвердил поддержку со стороны Вашингтона безотлагательной ратификации документов о приеме Швеции в НАТО.

Глава Госдепа также подтвердил поддержку со стороны США ратификации документов о вступлении Швеции в Североатлантический альянс, подчеркнув, что присоединение страны к НАТО может принести пользу всем союзникам.

Ранее сообщалось, что Турция готова поддержать членство Швеции в НАТО ради поставок американских истребителей.

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