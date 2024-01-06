В США сообщили о вовлеченности Вашингтона в депортацию жителей Газы

США вовлечены в планы Израиля депортировать часть населения сектора Газа на фоне широкомасштабных разрушений гражданской инфраструктуры в анклаве. Об этом пишет обозреватель газеты New York Times Майкл Голдберг.

«Произраильские демократы хотят поддержать войну за изгнание ХАМАС из Газы. Но все чаще складывается впечатление, что Америка поддерживает войну за изгнание жителей Газы из Газы <…> Но как бы вы ни называли попытки «проредить» население Газы… Соединенные Штаты замешаны в них», — говорится в сообщении издания.

Как отмечает Голдберг, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил на этой неделе, что правительство рассматривает «сценарий капитуляции и депортации» жителей сектора Газа. При этом не уточняется, сколько именно жителей планируется депортировать.

По оценке издания, из-за широкомасштабного разрушения гражданской инфраструктуры Газы, включая примерно 70% жилых построек, Израиль делает большую часть Газы непригодной для жизни в обозримом будущем.

До этого кандидат в президенты США от Республиканской партии, бывший постпред страны при ООН Никки Хейли обвинила ряд стран Ближнего Востока в нежелании урегулировать конфликт между Израилем и Палестиной.

Ранее стало известно о подготовке США к войне на Ближнем Востоке.