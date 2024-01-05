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Стало известно о подготовке США к войне на Ближнем Востоке

Politico: США готовятся к возможному разрастанию войны на Ближнем Востоке

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Pexels

Администрация американского президента Джо Байдена готовится к возможному разрастанию конфликта между Израилем и Палестиной в новую войну на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что подобная ситуация может негативно сказаться на переизбрании Байдена.

В публикации подчеркивается, что в Белом доме готовят планы, чтобы отреагировать на расширение боевых действий в Газе в более широкий и затяжной региональный конфликт.

Автор публикации утверждает, что правительство США рассматривает несколько сценариев возможного участия американской стороны в данном конфликте.

До этого стало известно, что американская администрация приветствует вывод части израильских войск из сектора Газа, трактуя его как знак того, что Израиль переходит к операциям меньшей интенсивности и прислушивается к советам Вашингтона.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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