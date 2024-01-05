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МИД Китая призвал к деэскалации между КНДР и Южной Кореей

В Китае призвали к деэскалации на Корейском полуострове на фоне пуска ракет КНДР

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Liu Zheng/AP

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что Пекин надеется на снижение напряженности между КНДР и Южной Корее и призывает к диалогу между Пхеньяном и Сеулом. Его слова приводит ТАСС.

Ван Вэньбинь подчеркнул, что в последнее время зафиксирован рост напряженности между КНДР и Южной Кореей, а ситуация в регионе остается напряженной. Он отметил, что Пекин внимательно следит за обстановкой на полуострове.

Представитель МИД Китая отметил, что Пекин считает необходимым провести консультации, направленные на поддержание стабильности в отношении Пхеньяна и Сеула.

«Мы надеемся, что соответствующие стороны будут сохранять спокойствие и проявлять сдержанность, что они воздержатся от действий, которые приводят к росту напряженности, будут избегать дальнейшей эскалации, создавать условия для возобновления конструктивного диалога», — заявил Ван Вэньбинь.

До этого Объединенный комитет начальников штабов сообщил, что утром 5 января северокорейские военные произвели более 200 артиллерийских выстрелов в районе мыса Чансан, к северу от острова Пэннёндо, и мыса Гора, к северу от острова Ёнпхёндо.

Снаряды упали к северу от Северной разграничительной линии в Западном море. Никто не пострадал, однако власти южнокорейского острова Ёнпхёндо объявили эвакуацию жителей «на фоне очевидных признаков военной провокации со стороны Северной Кореи».

Ранее Южная Корея провела военные учения в ответ на обстрел КНДР.

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